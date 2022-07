Trekking/ Sesta Godano valorizza la rete sentieristica - LevanteNews

Dall’Associazione “Mangia Trekking”

Come da Convenzione firmata Il giorno 2 aprile 2022 nella sede del Comune di Sesta Godano per la valorizzazione della rete sentieristica locale, l’associazione Mangia Trekking non ha certamente perso tempo e con lo scopo di promuovere l’attività sportiva dell’Alpinismo Lento e far conoscere la Val di Vara e tanti suoi siti, ha subito intensificato il proprio impegno e lavoro.

Infatti è facile trovarli al lavoro. Nel bosco e nelle cantine/officine per costruire i pezzi fondamentali per muoversi in sicurezza nella boscaglia. Appena concluso e manutenuto lo storico sentiero del Carlascià (con frecce direzionali e sistemazione di bacheca riassuntiva dei percorsi, in questi giorni l’associazione ha concluso il medesimo lavoro sull’antico sentiero Canà dei Casè.

Si tratta di sentieri che permettono di fare un anello tra i paesi di Cornice Mangia e Scogna e volendo proseguire verso l’alta Via dei Monti Liguri e lo Zerasco. Si tratta di un impegno che ha aperto tante vie per raggiungere ogni sito della Val di Vara.

Se la convenzione verrà confermata anche per i prossimi tempi, con tale spirito l’alpinismo lento proseguirà con il contributo ed i suggerimenti delle popolazioni locali le verifiche per trovare le mettere a sistema altri luoghi antichi da valorizzare.