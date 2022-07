Recco: Serate Gastronomiche, primi appuntamenti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consorzio Recco gastronomica

A Recco ritornano le famose Serate Gastronomiche Recchesi, in ricordo di Gianni Carbone. Anche quest’anno in “versione estiva”.

Con il patrocinio Regione Liguria, Comune di Recco, Camera di Commercio Genova, Fipe Liguria e Fepag Genova, Ascom Delegazione di Recco e Civ Recco on line e la collaborazione Pro Loco di Recco.

Due i cicli delle Serate, ogni serata un “Titolo” con menù bellissimi e golosissimi.

Ancora una volta in versione estiva, anche quest’anno le “Serate” ci accompagnano nei due lunghi mesi di luglio e agosto, in attesa del ritorno alla completa normalità e del loro ritorno al periodo tradizionale, febbraio, marzo ed aprile.

Chiamate familiarmente “ le serate”, hanno una storia lunghissima, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi per primi in gruppo, precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche. Una formula che ora ci sembra scontata, ma a quei tempi fu un fenomeno: un menù con i piatti più tradizionali del proprio territorio ad un prezzo pre-definito comprensivo delle bevande. Fu un successo immediato, ristoranti pieni e così tante richieste che li portarono per anni a dover riproporre più repliche della stessa serata per tentare di soddisfare tutti. Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che ancora oggi annualmente i ristoratori recchesi, oltre al piacere di farlo, si sentono anche in dovere di riprenderle. Il calendario inizia lunedì 11 luglio con termine il 28 agosto, due serate per ogni ristorante e la solita formula del “tutto compreso”, nel rispetto della tradizione.

Calendario

— A luglio

Lunedì 11 luglio DA Ö VITTORIO “A cena con le Donne del Vino”

Giovedì 14 luglio LINO “Molluschi e molluschi”

Domenica 17 luglio ALFREDO “In fondo al mare…

Mercoledì 20 luglio VITTURIN 1860 “Street food alla ligure”

Sabato 30 luglio MANUELINA “Manuelina in terrazza”

La Baracchetta di Biagio “aperto tutti i giorni escluso il lunedì”

— Ad agosto

Mercoledì 3 agosto VITTURIN 1860 “La focaccia di Recco col formaggio IGP incontra i Salumi DOP Piacentini”

Venerdì 19 agosto ALFREDO “4 pesci”

Giovedì 25 agosto LINO “Declinazioni di baccalà”

Domenica 28 agosto DA Ö VITTORIO “Dedicato alle erbe spontanee del territorio”

I sabato d’agosto 6 – 20 – 27 e per Ferragosto lunedì 15 MANUELINA “Manuelina in terrazza 2022”

La Baracchetta di Biagio “aperto tutti i giorni escluso il lunedì”

— Menù delle Serate della prima settimana

Lunedì 11 luglio DA Ö VITTORIO

Via Roma 160 – Recco (Ge) Telefono 0185 74029

A cena con le Donne del vino

Special guest Bianca Rizzo dell’Azienda Agr. Laura Aschero di Pontedassio (IM)

Aperitivo di benvenuto

Con entrèe di Gambero e Foie Gras

Vermentino Riviera Ligure di Ponente 2021 Laura Aschero

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Dis-Equilibri: Finte acciughe salate con stracciatella

Acciughe fritte alla Vittorio

Bagna caoda estemporanea

Rosè (da vermentino e rossese) 2021 Laura Aschero

Fettuccine verdi Capesante e Porri

Rossese Riviera Ligure di Ponente 2021 Laura Aschero

Ombrina cotta e cruda, crema di piselli e zenzero

Pesche al Pigato con crema vaniglia

Pigato Riviera Ligure di Ponente 2021 Laura Aschero

Caffè

Euro 50,00 per persona tutto compreso

Giovedì 14 luglio LINO

Via Roma 70 – Recco (Ge) Telefono 0184 74336

Molluschi e molluschi

Calice di benvenuto con degustazione di focaccia di Recco col formaggio IGP

Julienne di seppie con fior di cappero e datterini

Taglierini di madia in sfoglia verde con frutti di mare

Polpo croccante su crema di ceci e cipolla rossa caramellata

Tartelletta di frolla sablè con crema pasticcera alla vaniglia e frutta fresca

Caffè

Vini Liguri in abbinamento

Euro 45,00 per persona tutto compreso

FB Serate Gastronomiche Recchesi.

Non dimentichiamoci di prenotare!