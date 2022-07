RASSEGNA STAMPA. Covid: la situazione è preoccupante - LevanteNews

Oggi, sabato 9 luglio, auguri a Veronica. Mercati settimanali: Deiva; Ne (a Conscenti dalle 10 con prodotti a chilometro zero); Sestri Levante. Proverbi: “Se non vuoi fango addosso, non ti gettar nel fosso”.

Il Secolo XIX. Covid: “In Asl 4 ieri i nuovi contagi sono stati 242, non mancano i pazienti che necessitano di ricovero, sono 19”; “Contagi in crescita in 28 comuni su 30”. Trasporti: “Bus serale da Sestri Levante a Santa Margherita per turisti (e residenti) e rientro sicuro dai locali”; “L’auto? La Lascio a casa: “area di sosta al Poggiolino”; “spostarsi in battello”; “auto a noleggio”; “Piste ciclabili”. Scuola: maturità, Matilde e Marco con 100 e lode.

Sestri Levante: partita in ricordo di Stefano Picardo. Sestri Levante: rissa nell’area del porto tra gruppi di giovanissimi (Commento. Evidentemente questa è la realtà quando non vi sono pattuglioni delle forze a prevenire la movida violenta. E occorre comunque ringraziare il rapido intervento dei carabinieri che hanno evitato un bilancio pesante. Numerose le proteste dei cittadini che lamentano un peggioramento della qualità della vita m.m.). Lavagna: “Mia madre non assistita in Asl-4; la replica: “Paziente sempre seguita”. Chiavari: crociere più vicine, sopralluogo della capitaneria. (Commento. Il problema è: ammesso che arrivino le navi, i passeggeri saliranno sui pullman per andare in centri commerciali o si fermeranno in città?). Chiavari: asilo Rocca, la biblioteca riprende l’attività. Chiavari: lavori alla scuola Umberto I°. Zoagli: si tuffa da uno spuntone di roccia, grave 15enne di Rapallo.

Rapallo: la rimessa Amt convertita in elettrico (iniziativa già annunciata da tempo ndr). Portofino: stop all’acqua nelle piscine, piene solo con acqua di cisterna.

Coreglia Ligure: servono pozzi più profondi nel torrente Lavagna. San Colombano: semaforo in tilt a Calvari. Borzonasca: caduto dalla scala, sempre grave.