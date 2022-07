L’incendio, sviluppatosi per cause al momento imprecisate a due tubi in politilene dell’Italgas, in zona golf a Rapallo, ha destato allarme per la vicinanza di presunti depositi di gas. Oltre i vigili del fuoco di Rapallo sono arrivati anche i colleghi di Chiavari con l’autobotte. L’incendio però era limitato a due tronconi di tubo e l’allarme è rientrato.