Pallanuoto/ Cordoglio del Camogli per la morte dell'ex tecnico Di Bartolo - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Una notizia che non avremo mai voluto ricevere. È con profondo dolore che tutta la Rari Nantes Camogli si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giumin Di Bartolo, storico allenatore della nostra società. Un vero maestro di vita e di sport che con la sua passione e il suo entusiasmo ha saputo far amare il nostro sport a generazioni e generazioni di giovani pallanuotisti. Una vita in bianconero, vissuta con un amore contagioso e travolgente. La società, il presidente, il direttivo e tutti i membri della Rari mandano un grande abbraccio alla famiglia.