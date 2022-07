Muore sub tedesco; soccorsi inutili - LevanteNews

Ancora una vittima, l’ennesima, della petroliera Haven affondata davanti a Pegli, L’allarme è scattato alle 10.30 circa. Un sub tedesco che si era immerso con gli amici si è sentito male: una crisi cardiocircolatoria. Scattato l’allarme sul posto interveniva immediatamente l’elicottero Drago partito dal vicino aeroporto con i sommozzatori a bordo. Il sub nonostante le cure immediate ha cessato din vivere, probabilmente per una risalita troppo rapide senza osservare i tempi suggerita delle tabelle frutto degli studi effettuari dal medico dello sport Giorgio Odaglia, Le indagini vengono svolte dalla guardia costiera che sequestrato l’attrezzatura del sub.