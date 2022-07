Morsa da cinghiale: da venerdì a lunedì per avere iniezione antirabbica - LevanteNews

Da Luciano Port

La sanità di Toti. Ieri pomeriggio una signora genovese è stata morsicata da un cinghiale, che tentava di sottrarre lo zaino col cibo, sulla spiaggia di Genova Sturla – Via del Tritone.

La signora è stata portata dal 118 al Pronto soccorso di San Martino.

Lì è rimasta fino a mezzanotte per sentirsi dire che bisognava aspettare l’apertura dell’ambulatorio di Via Archimede lunedì per fare l’antirabbica!

Neppure gli ambulatori Asl preposti per le vaccinazioni erano in grado di fare il vaccino antirabbia.

Forse lunedì mattino sapranno dirle se deve andare al Palazzo della Salute alla Fiumara oppure in Via Archimede per il sospirato vaccino…

È stato prescritto un antibiotico da prendere con ricetta in farmacia. Nessuna iniezione è stata possibile: da venerdì pomeriggio tutto rimandato a (forse) lunedì.

Questa è la decantata sanità di Toti gestita personalmente dallo stesso!

Una vergogna che non si può nascondere!