Da Umberto Vignoli Lanza

Vorrei esprimere un giudizio. Viaggio in treno e mi attendo, scelto il luogo dove trascorrere qualche giorno di vacanza, di trovarvi il mare e la quiete. La riviera bellissima è cambiata e ovunque caotica per il traffico. Mi chiedo in particolare perché organizzare raduni itineranti di moto come le Harley. Non voglio essere polemico, forse però significa non capire cosa cerca un turista in ferie.