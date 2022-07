Le ricette di Renzo Bagnasco: latte dolce fritto - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “A tavola con i Liguri” editrice Tigulliana

Ricetta

Latte dolce fritto – læte döce frïto

Ingredienti: 1 lt. di latte, 6 cucchiai di farina, 4 uova, 4 cucchiai di zucchero, 1 buccia di limone grattugiata, pane grattugiato e ½ litro d’olio evo.

Esecuzione: amalgamare tutti gli elementi indicati, risparmiando però 1 albume e far cuocere per 30’ sempre mescolando ad evitare il formarsi di grumi; pronto, rovesciarlo su di un piano di marmo creando un pane” spesso 1 cm. Freddato e tagliato a rombi, passarli in quell’albume prima risparmiato e, passati in quell’albume sbattuto e poi nel pane grattugiato, friggerli.

Questo ‘ latte dolce fritto’ è stato la gioia di generazioni di bambini (includerei anche gli adulti); era anche il dolce meno caro. Mitico quello che ogni anno preparava per noi amici la cara Cicci Aste di Recco.