La scorsa notte, poco prima delle 3, sull’Aurelia a Lavagna, una ragazza che viaggiava in moto ha perso il controllo del mezzo ed ha riportato un trauma cranico. Sul posto il 118 con Tango 1 e la pubblica assistenza Croce Verde di Sestri Levante che ha trasportato la paziente al pronto soccorso di Lavagna. La giovane si è prontamente ripresa e l’iniziale codice rosso è stato degradato a verde. Presenti i carabinieri per stabilire cause e dinamica dell’incidente.