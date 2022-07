Chiavari: Columban’s day, domani 8 vescovi oltre a Devasini - LevanteNews

Da don Luca Sardella, responsabile Ufficio per le Comunicazioni sociali, portavoce della Diocesi

La Concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Giampio Devasini nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari concluderà domani, domenica 10 luglio, il XXIII Columban’s day, il meeting internazionale delle comunità legate a San Colombano Abate.

Le reliquie del Santo monaco ed evangelizzatore irlandese, giunte in Diocesi lo scorso 18 giugno, hanno fatto tappa in diversi punti del territorio. Un’occasione per riscoprire la sua spiritualità e l’opera dei monaci colombaniani.

Domani pomeriggio alle ore 16:00 mons. Devasini accoglierà in Curia i Vescovi che interverranno per il momento conclusivo e i Parroci delle comunità colombaniane.

Sono attesi fedeli anche da Irlanda, Germania, Svizzera e da diverse regioni del Nord Italia.

Hanno confermato la loro partecipazione:

– mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli

– mons. Martino Canessa, vescovo emerito di Tortona

– mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio

– mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli

– mons. Donal McKeown, vescovo di Derry

– mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato

– mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia

– mons. Alberto Tanasini, vescovo emerito di Chiavari

La Celebrazione avrà inizio alle ore 17:00 in Cattedrale.