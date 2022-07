Dalla Virtus Entella

Una grande storia d’amore, coronata da un “SI“ biancoceleste. Matteo è un super tifoso dell’Entella, sempre al nostro fianco sia in casa che in trasferta. Giulia, insieme alla sua famiglia, ci ha seguito passo passo nel nostro primo ritiro di Tavarone, facendoci sentire sempre a casa.

Nel giorno più importante della loro vita non potevano mancare i nostri colori. Godetevi questo momento magico ragazzi