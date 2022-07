Calcio/ Genoa, a Pegli attesi due innesti. Cambiaso saluta - LevanteNews

Due arrivi e una partenza in casa Genoa: in entrata ecco Marko Pajac e Radu Dragusin e in uscita finisce Andrea Cambiaso.

Per il giocatore serbo si tratta di un ritorno in quanto ha indossato la maglia rossoblu già nella stagione 2019/2020. L’anno scorso invece si è messo in luce con la maglia del Brescia.

Nella notte invece trattativa sbloccata tra Juventus e Genoa con Cambiaso che lascia Pegli nelle prossime ore per andare a Torino e svolgere lunedì le visite mediche e Dragusin verso Genova. Non è escluso che il centrale, l’anno scorso in serie A con Sampdoria e Salernitana, faccia le visite mediche insieme a Pajac. Chi non farà più parte della rosa è Felipe Caicedo che ha risolto il suo contratto.