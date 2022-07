Calcio/ Fiocco rosa, è nata la polisportiva Leivese - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Polisportiva Asd Leivese

Lunedì 4 luglio, presso la sede di via Selaschi presso il campo sportivo di San Bartolomeo in Leivi, è stata costituita la Polisportiva Asd Leivese.

La nuova società sportiva parteciperà dal mese di settembre al Campionato di Terza Categoria. Dopo oltre tre anni, nel campo sportivo di San Bartolomeo di Leivi, torna ad allenarsi e a giocare le partite casalinghe una nuova ambiziosa realtà del territorio comunale.

Nell’assemblea costitutiva di lunedì scorso, eletto all’unanimità il nuovo presidente del sodalizio che sarà Alberto Sanguineti. Classe 1968, professione artigiano, residente a Leivi da sempre, è molto attivo nel mondo dell’associazionismo locale e vanta svariate collaborazioni con enti e pubbliche assistenze pubbliche e private.

Le altre nomine del direttivo sono: come Vicepresidente, Fabio Parma;

Segretario organizzativo Roberto Tixi;

Tesoriere Giorgio Solari; come Consiglieri

Michele Massa, che sarà il Team Manager e il Direttore Sportivo della squadra;

Luigi Solari, delegato ai rapporti con le istituzioni locali e le associazioni;

Davide Girlando, delegato alla comunicazione e ufficio stampa della società; Mirko Campodonico, delegato ai rapporti con la Figc locale.

Il neo presidente tra le prime direttive, ha proposto di stilare un nuovo codice etico comportamentale per giocatori e dirigenti dove si chiede a tutti serietà, impegno e rispetto.

La notizia della costituzione della nuova società ha suscitato parecchio interesse nei giocatori già contattati dal Team Manager Massa, che nel corso delle ultime settimane ha individuato il nuovo allenatore; scelta come guida della prima squadra mister Roberto Valente, ex tecnico di Chiavari Sport, Leivi, Santa Maria del Taro ed ex allenatore nel settore giovanile della Lavagnese per sei stagioni e nel settore giovanile del Rivasamba e del Santa Maria Fontanabuona, ognuna per due stagioni. A breve, entro i prossimi giorni seguirà la firma e l’annuncio ufficiale del nome del neo allenatore.