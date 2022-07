Tigullio: un bus estivo serale da Sestri a 'Santa' - LevanteNews

“Summer Nights”: ossia l’evoluzione del “Discobus”. Il Tigullio unito nella sicurezza. Non più soltanto per accompagnare e riportare a casa i ragazzi dalle discoteche, ma consentire ad esempio al turista di Santa Margherita Ligure di andare a gustare un gelato a Lavagna; alla famiglia di Chiavari di cenare in un ristorante di Rapallo; ai giovani di Zoagli di vivere la movida di Sestri Levante.

L’iniziativa di collegare tra loro i Comuni rivieraschi del Tigullio è stata affidata ad Amt. Questa mattina in Comune a Santa Margherita la presentazione, con il presidente di Amt Marco Beltrami con i vertici dell’azienda; l’assessore metropolitano ai Trasporti Claudio Garbarino, sempre disponibile e pronto ad andare incontro alle richieste degli utenti e i sindaci Paolo Donadoni (‘Santa’), Carlo Bagnasco (Rapallo), Fabio De Ponti (Zoagli); Federico Messuti (Chiavari); Gian Alberto Mangiante (Lavagna) con l’assessore Maria Elisa Bixio (Sestri Levante).

Beltrami e Garbarino hanno annunciato il potenziamento del garage Amt di Rapallo con un milione di spesa e l’impiego, nel 2023, di bus elettrici per “Summer Nights”. Tra gli interventi: Federico Messuti ha posto in rilievo il fatto positivo che i Comuni facciano rete perché è il modo migliore per ottenere risultati; Carlo Bagnasco ha ricordato come fosse stata sua l’idea del primo Discobus; Maria Elena Bixio ha sottolineato il tema della sicurezza sulle strade e l’evitare la ricerca di un posteggio, tema estivo comune a tutti i Comuni.

Il servizio, (linea 999) effettua 28 fermate. Ha inizio alle 18.30 e termina ogni notte alle 2.20; da oggi sino a tutto agosto. Per utilizzare la linea sono validi tutti i biglietti e gli abbonamenti in vigore sulla rete provinciale. I biglietti ordinari si acquistano anche sulla app di Amt.