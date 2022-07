San Fruttuoso: "Ho fatto ripristinare due pompe fognarie" - LevanteNews

Da Claudio Pompei, consigliere comunale capogruppo di “Camogli nel Cuore”

A San Fruttuoso di Camogli mi sono interessato di una problematica molto rilevante.

– A seguito di precedenti rotture e malfunzionamenti, da tempo, tutto l’impianto per la gestione delle acque nere della località, era supportato da 1 sola pompa idraulica, con evidenti e potenziali rischi ambientali, di vita quotidiana e di impatto economico in caso di rottura dell’ultimo dispositivo.

– Da ieri, ricevuta comunicazione ufficiale, posso informarvi che sono nuovamente in funzione tutte e 3 le pompe idrauliche dedicate e che 1 verrà messa in funzione solo in caso di emergenza o guasti.

– Ringrazio l’ufficio Tecnico del Comune di Camogli per aver colto il carattere di urgenza della mia segnalazione, per essere intervenuti presso il gestore ed in poco tempo, aver riportato la situazione a una doverosa normalità.

Felice di continuare a mettere Camogli, il suo territorio ed i cittadini davanti a tutto.

Riprendiamoci Camogli.