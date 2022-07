Recco: “Happy Kids Party”, una città per bambini - LevanteNews

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, per Cv e Ascom Recco



“Happy Kids Party”

Una sfilata luminosa di trampolieri in attesa del grande spettacolo serale

Civ…ediamo a Recco, sabato 9 luglio 2022

Organizzato da Civ Recco on Line e Ascom delegazione di Recco con il contributo e patrocinio del Comune di Recco e la collaborazione della Pro Loco.

Fervono i preparativi per questa giornata che fino a sera vedrà il trionfo dei più piccoli. Sabato 9 luglio, a partire dal tardo pomeriggio, la Città di Recco offrirà una serie di intrattenimenti sparsi per le vie, piazze e portici cittadini nel cuore del centro commerciale coinvolgendo le più diverse categorie commerciali, che potranno allungare le loro aperture, insieme ai bar, focaccerie, ristoranti, gelaterie e pubblici esercizi in genere. Raccontastorie, clown, scacchiere giganti, trucca bimbi, scambi di giochi vari, musica, sfilate di trampolieri e magie. Alla sera in piazza Nicoloso, nell’area pedonale antistante il Palazzo Comunale, in una grande arena con tappeto rosso e sedie a platea, una luminosa scenografia farà da contorno ad uno straordinario spettacolo che stupirà gli spettatori, per rendere memorabile nei più piccoli il ricordo di questa suggestiva serata trascorsa a Recco.

Esprimono soddisfazione le due presidenti Manuela Francalanci del Civ Recco on Line e Alice Diena dell’Associazione commercianti cittadina: “Si può considerare il numero zero, siamo partiti da niente, con tante altre idee e quello che abbiamo costruito possiamo dire soddisfi pienamente le nostre aspettative. La scelta del sabato 9 luglio è stata strategica perché trattasi del week end del Triathlon ed in questo modo offriremo qualcosa di particolare anche a quelle famiglie che arriveranno in Città per la gara sportiva. Creare intrattenimenti per i bambini vuol dire richiamare le famiglie che possono creare presupposti di indotto per le attività economiche della Città. Ringraziamo il Comune di Recco e la Camera di Commercio di Genova per il sostegno accordato e la Pro Loco per la grande collaborazione”.

Anche il Sindaco Carlo Gandolfo approva la scelta delle associazioni commerciali cittadine “Mancava qualcosa mirato ai bambini e questo evento organizzato da Ascom e Civ va a completare quanto già parte dell’estate recchese, a partire dai grandi spettacoli musicali sul lungomare organizzati dall’Amministrazione Comunale per arrivare alle tanto attese Feste Patronali, alle Serate gastronomiche e agli eventi sportivi”.

Ottimi presupposti perché Recco possa diventare anche una Città a misura di bambino.

Sabato 9 luglio 2022

Happy Kids Party Civ…ediamo a Recco

Ore 17,00: Via IV Novembre: “La scacchiera gigante” in collaborazione con l’ASD Scacchi Golfo Paradiso; Portici Piazza S. Giovanni Bono :“Ce l’hai non ce l’hai” Scambio di card, figurine, fumetti, libri ecc.

Via Vittorio Veneto: Laboratori artistici, creatività e truccabimbi.

Ore 18,30: Portici Piazza San Giovanni Bono : “Il Raccontastorie”. Letture a cura del Teatro Lab di Recco in collaborazione con la libreria Capurro. Merenda time.

Ore 21,15 Piazza Nicoloso da Recco Fantasy Show. Incanto, emozioni, magie per uno spettacolo straordinario.

(un momento dello spettacolo serale)