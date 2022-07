RASSEGNA STAMPA. Siccità: acqua depurata, si attende ok dalla Regione - LevanteNews

Oggi, venerdì 8 luglio, auguri a Priscilla. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “La verità è una sola”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Consegne in edicola in ritardo. Troverete gli argomenti di intrattenimento o culturali, oltre alle due pagine dell’Album, in ordine sparso, nelle cronache) .

Criticità estive. Siccità: “La Liguria chiede 10 milioni”; “Acqua dei depuratori si potrà usare dopo l’ok della Regione (Commento. Altro che ‘testo già approvato’ in giunta; lo si doveva rendere applicabile dalla Regione subito dopo la costruzione dei depuratori di Recco, Santa e Rapallo). “Finora l’invaso di Giacopiane garantisce il fabbisogno”. Alga tossica: “Temperature record in mare; prolifera l’alga Ostreopsis.

Pianeta Covid: “Nella sola Asl-4, ieri i nuovi contagiati sono stati 286; i pazienti ricoverati sono 18”: “In Asl 4 i medici e infermieri contagiati sono 54”. Scuola: maturità, Marconi Delpino a forza 100.

Casarza Ligure: rassegna teatrale nelle frazioni. Lavagna: racconti nella rete, Mojana premiato a Lucca. Lavagna: grandi camminate tra storia e natura. Chiavari: sommelier liguri, Molinari lascia, Rezzano presidente. Chiavari: il Guardaroba propone un Mercatino di abbigliamento. Chiavari: il surfista Hugo Vau al giardino dei lettori.Carasco: Sant’Alberto a Paggi, tradizione e devozione. Zoagli: compattatore per rifiuti plastica.

Rapallo: cani aggressivi, recuperati 2 su tre. Rapallo: contest Rapax, caccia alle prenotazioni. Rapallo: Portofino Coast cambia: “Nuovo sito e più social”. Santa Margherita Ligure: due auto elettriche gratuite a disposizione di chi ormeggia in porto. Portofino: nozze nel segno dell’eleganza.

Camogli: settimana dedicata alla biodiversità. Recco: domenica grande Triathlon.

Fontanabuona: petizione per dire sì al tunnel. San Colombano: gran finale del Columban’s Day. Val Graveglia: grande festa a Botasi, gastronomia e danze. Borzonasca: caso Anidra; in aula i difensori: “Oneda e Dora sono innocenti”. Borzonasca: cade dalle scale, grave al San Martino. Rezzoaglio: festeggiato don Emilio Coari. Santo Stefano d’Aveto: dal giro con gli asini al laboratorio per fare formaggio.