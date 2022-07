Il mondo della fantasia si unisce alle bellezze del nostro territorio. In mostra permanente presso il negozio di Emanuela Lai in Piazza Cavour a Rapallo, le opere dell’artista Alfredo Pieramati che, insieme al musicattore Luigi Maio stanno mettendo a punto interessanti progetti futuri che avranno Rapallo come protagonista. Intanto, il 12 agosto, Valle Christi ospiterà lo spettacolo di Luigi Maio “L’Histoire du soldat”.