Monterosso: folta cornice di pubblico per la prima di "Un mare di libri" - LevanteNews

Dal comune di Monterosso

รˆ iniziata ieri la rassegna letteraria di โ€œ๐”๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ž ๐๐ข ๐ฅ๐ข๐›๐ซ๐ขโ€ tra il calore del pubblico e la contraddistinta personalitร e storia dellโ€™autrice.

๐†๐ž๐ฆ๐ฆ๐š ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ž๐ฌ๐ข ๐Œ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ž descrive una strada lunga e percorsa in salita, quella del perdono, cominciata il 17 maggio del 1972, quando, in seguito allโ€™omicidio del marito, rimase vedova a soli 25 anni con due bambini piccoli e un terzo in arrivo. Allora umano e comprensibile era stato il desiderio di vendetta di questa giovane, che avrebbe poi saputo crescere i figli lontani da qualsiasi tentazione di rabbia o di rancore.

Un esempio โ€“ come ha sottolineato il Sindaco Emanuele Moggia โ€“ di quanto sia indispensabile saper ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ฅ๐ฎ๐œ๐ž e non farsi persuadere dal desiderio di vendetta che in sรฉ custodisce una proliferazione di ulteriore dolore e sofferenza. La speranza รจ che questa offerta culturale possa essere anche uno strumento per creare nelle menti delle persone un nuovo ponte per osservare la realtร che ci circonda, lontani da pregiudizi e dalla paura del diverso.