Festival organistico internazionale: il programma - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

Il 24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”, ideato e prodotto dall’Associazione Rapallo Musica con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, si presenta ricco di storia e rinvigorito da un forte desiderio di innovazione. I 18 concerti in programma dal 13 luglio al 25 agosto 2022 toccando 11 località delle quattro Province liguri, comprendono due prime esecuzioni assolute, prevedono recital solistici, esecuzioni organistiche affiancate da voci e altri strumenti come il flauto, esplorano terreni creativi inediti per fondersi con le altre arti: il teatro e la danza. Un panorama sperimentale che esalta la ricca presenza di musicisti di fama internazionale, esponenti di alcune delle principali scuole organistiche europee come il tedesco Bernhard Marx, i francesi Olivier Perin, Jean-Pierre Lacaudey e Naji Hakim, quest’ultimo di origine libanese, il portoghese João Vaz, lo slovacco Stanislav Šurin, gli spagnoli Ignacio Ribas Taléns e Joxe Benantzi Bilbao, l’austriaca Caroline Atschreiter. Per non parlare dei numerosi concertisti italiani che percorrono il cartellone, da Mario Ciferri a Walter d’Arcangelo, Antonio Delfino, Mauro Cossu, Roberto Padoin, Giampaolo Di Rosa, Corrado Franzoia, Matteo Venturini e Francesco Grigolo.

I diciotto organisti costituiscono l’ordito prezioso di un programma che esplora nuovi territori, proponendo al pubblico un itinerario nei borghi liguri all’ascolto degli strumenti storici o moderni custoditi in chiese, oratori, santuari, cattedrali, oppure immergendosi nell’armonia naturale del parco botanico di Villa Rocca, a Chiavari. Un viaggio ideale tra le Armonia Sacre del repertorio organistico di varie epoche e stili che tocca anche Recco, dove inizia, per proseguire a Cervo, Laigueglia, Ventimiglia, Soglio di Orero, Sestri Levante, Sori, Follo e Coreglia Ligure. Come sempre la città di Rapallo è al centro della programmazione del Festival Organistico Internazionale, sia per la quantità dei concerti presentati che per la qualità delle proposte artistiche. Saranno infatti ben sei gli appuntamenti che possono essere annoverati, a pieno titolo, tra le iniziative di maggior prestigio dell’estate musicale rapallese.

Fra le proposte del 24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”, spiccano la prima esecuzione assoluta del brano Montallegro Variations commissionato dall’associazione all’organista e compositore franco-libanese di fama mondiale Naji Hakim (13 agosto, Basilica dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo), la prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica” composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino (3 agosto, Chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo), la performance di improvvisazione organistica e azione scenica presso il Teatro del Cartelame con l’attrice Giorgia Brusco e l’organista Giampaolo De Rosa (20 luglio, Chiesa parrocchiale di San Matteo a Laigueglia), l’esibizione del gruppo di danza storica Balastorie accompagnato dall’organista Joxe Benantzi Bilbao (17 agosto, parco botanico di Villa Rocca a Chiavari, in caso di pioggia Auditorium San Francesco).

Da segnalare inoltre il concerto del Genova Vocal Ensemble diretto da Roberta Paraninfo e dell’organista Mario Ciferri che il 19 luglio si tiene nella Chiesa di San Giovanni Battista a Cervo, in collaborazione con la 59ª edizione del prestigioso Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Voce e organo si intrecciano il 7 agosto nella cornice della Chiesa di San Pietro Apostolo di Riva Trigoso con l’Ensemble L’una e cinque e il concertista Mauro Cossu. La voce potente dell’organo e il suono nitido del flauto sono i protagonisti di due concerti: il 3 agosto nella Chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo con la flautista Viviana Marella e l’organista Antonio Delfino, il 16 agosto all’Oratorio dei Neri di Rapallo con la flautista Jasmin Vorhauser e l’organista Caroline Atschreiter, entrambe per la prima volta ospiti della manifestazione.

Il 24° Festival organistico internazionale è prodotto dall’Associazione “Rapallo Musica” con il fondamentale sostegno dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, al fianco dell’associazione sin dalla prima edizione della manifestazione, e di tutte le Amministrazioni Comunali delle città dove si tengono i concerti. Un doveroso ringraziamento va alla Fondazione Compagnia di San Paolo, ancora una volta maggior sostenitore del Festival. Si ringraziano per la loro consueta collaborazione l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria, le Curie Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor e i Partner.

Festival Organistico Armonie Sacre 2022

Calendario generale

Mercoledì 13 luglio 2022 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Martino, Polanesi

Bernhard Marx (D), organo

Martedì 19 luglio 2022 – Cervo (IM) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

Genova Vocal Ensemble, direzione Roberta Paraninfo

Mario Ciferri, organo

In collaborazione con il 59° Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo – Comune di Cervo

Mercoledì 20 luglio 2022 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Matteo

Performance di improvvisazione organistica e azione scenica presso il Teatro del Cartelame

Giorgia Brusco, attrice

Giampaolo Di Rosa, organo

Sabato 23 luglio 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Olivier Perin (F), organo

Domenica 24 luglio 2022 – Soglio di Orero (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo

Walter d’Arcangelo, organo

Mercoledì 27 luglio 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Ignacio Ribas Taléns (E), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Sabato 30 luglio 2022 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale della N.S. delle Grazie, Megli

Roberto Padoin, organo

Mercoledì 3 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo

Prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica”, composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

Viviana Marella, flauto

Antonio Delfino, organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Ensemble Vocale L’una e cinque

Mauro Cossu, organo

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo