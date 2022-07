Chiavari; la replica del Circolo Cantiere Verde a Pino Lanata - LevanteNews

Dal Circolo Cantiere Verde Legambiente in risposta a Pino Lanata

Replichiamo volentieri alla cortese lettera-aperta scritta dal Signor Pino in quanto aiuta a chiarire maggiormente alcuni aspetti cruciali riguardo alla complessa questione Entella.

Ma vogliamo, innanzitutto, iniziare questo carteggio epistolare mediato da Levante News confidando che restiamo sempre affascinati dai racconti personali – ricordi, rievocazioni, memorie, riflessioni – che si intrecciano intimamente con il paesaggio. Raccogliamo e custodiamo, in tal senso, con piacere storie quale quella dei ragazzi che girovagavano per “bande” uscendo di mattina e rincasando di sera dopo aver trascorso l’intera giornata sul lungofiume: un gioco che spesso ci viene ripetuto nei racconti consisteva nel gettare una bottiglia tappata nel corso d’acqua cercando di colpirla con i sassi. Spesso si giungeva alla foce senza aver fatto centro e osservando la bottiglia allontanarsi e prendere il largo. Restiamo, poi, letteralmente estasiati quando ci vengono descritti gli orti floridi e rigogliosi che sorgevano sull’attuale viale Kasman: una cancellata all’altezza dell’attuale rotonda che collega Corso Dante a Lavagna delimitava l’accesso ai terreni coltivati. Bellissima, ancora, la storia della passerella pedonale che fino al secondo dopoguerra collegava le due sponde del fiume, ovvero Via Garibaldi, lo storico Corso lavagnese, con il chiavarese Corso Lavagna.

Si tratta di storie di altri tempi, racconti che a noi piace chiamare econarrazioni, una forma di narrazione che tiene conto della vita, che non è solo celebrazione, ma reale espressione di un contatto naturale. Stiamo proprio lavorando in questi giorni su una progettualità incentrata sulle ecologie narrative che lanceremo probabilmente in autunno. Avremmo piacere di invitare il Signor Pino a partecipare, fonte inesauribile di aneddoti e racconti preziosi.

La prospettiva temporale ci permette di osservare i cambiamenti occorsi negli ultimi decenni: un accelerazione formidabile si verificò nella seconda metà degli anni Trenta del secolo scorso e, poi, ancora negli anni Sessanta. La rapida urbanizzazione della Piana dell’Entella si consuma nel corso del XX secolo con la realizzazione di nuovi edifici, palazzi, strade, ponti, siti commerciali e produttivi che vengono costruiti nelle aree un tempo dedicate alla coltivazione. Chiavari vede l’edificazione di interi nuovi quartieri residenziali nell’area compresa tra il centro storico e la linea ferroviaria, mentre la città di Lavagna si allarga in direzione delle sponde dell’Entella. Un “consumo di suolo” delle piane dell’Entella che tradotto in cifre assume le seguenti dimensioni: i 234 ettari di terreni naturali disponibili nel 1936 si riducono a 136 ettari nel 2016; espresso in valori relativi passiamo dal 61% al 23%! Un processo tuttora in atto e, pare, inarrestabile come ci testimoniano le cronache dei giorni nostri tra inaugurazioni di nuove aree di parcheggio e tanto faraoniche quanto obsolete arginature.

Ma tornando al nocciolo della contesa che intende contrapporre l’idea di parco al concetto di Contratto di Fiume, almeno secondo l’interpretazione del Signor Pino, ci preme sottolineare alcuni aspetti. La dimensione facoltativa del vincolo contrattuale intende proporre uno strumento di governance del bacino idrografico facendo sedere intorno ad un tavolo tutti i portatori di interesse, gli stakeholders, per una gestione condivisa dell’intero corso d’acqua. Una buona pratica, una “best practice”, utilizzata con successo in numerosi contesti e capace di mantenere una visione d’insieme del fiume inteso come flusso di vita e non come mero canale di scolo. Uno strumento che intende tutelare, salvaguardare e valorizzare il corso d’acqua nei diversi aspetti che lo sostanziano: ambientali, naturalistici, animalisti, sociali, economici, sanitari, culturali, agricoli. Uno strumento, aggiungiamo, che riscontra decise e forti resistenze ai livelli decisionali della politica ligure e locale, lì sì che si colloquia in politichese; il nostro eloquio vuole essere, invece, scientifico e sociale, da bravi legambientini. Il concetto di parco, invece, nulla aggiunge e nulla toglie allo status di tutela di cui gode l’area denominata Foce e Medio Corso del Fiume Entella, ovvero oasi faunistica istituita, ricordiamo, nel 1988 e di sito d’interesse comunitario (proposta nel 1995) o, meglio, zona speciale di conservazione (riconosciuta nel 2017). L’idea di parco lanciata dagli amministratori e che a noi sembra nebulosa si sostanzierebbe, se abbiamo capito bene, in una omologazione degli arredi urbani, nella creazione di aree di sosta, nella realizzazione di impianti di illuminazione uniformi, nella piantumazione di essenze arboree, insomma, in una maggiore fruibilità delle sponde a scopo ricreativo e sportivo.

Dorma sogni tranquilli Signor Pino e ci perdoni se ci permettiamo di canzonarla, simpaticamente e rispettosamente, per una forma esasperata di parco-fobia che pare perseguitarla. Per quanto riguarda l’inciso riguardante lo spessore democratico dei vari assetti istituzionali ed organizzativi non entriamo in merito se non ricordando che viviamo in una democrazia rappresentativa, piaccia o non piaccia, differente da forme di democrazia diretta come, ad esempio, quella svizzera.