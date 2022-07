Chiavari: "Entella, ecco perché dico no al parco fluviale" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Entella, fiume da salvare: parco contratto?

Leggo la replica del Circolo Cantiere Verde Legambiente, interessante, esaustiva, in parte facilmente comprensibile, qualche passaggio un po’ meno; è pur sempre una associazione socio-economica che deve parlare anche difficile per essere ascoltata.

Certamente io parlo e scrivo sempre in prima persona, a mio nome, da semplice e vecchio cittadino, pensionato/lavoratore, sempre cacciatore e pescatore convinto, amante solo della semplice e pura verità.

… e non sono malato di parco-fobia!

Sono sempre stato, lo sono e lo sarò sempre, parco dal latino parcus, cioè risparmioso, contenuto, moderato.

Parco, nel medioevo, erano vastissimi territori, spesso recintati, ove si svolgevano le cacce nobili. I parchi in tal senso sono stati annientati dalla Rivoluzione Francese; aboliti i privilegi dei ricchi nobili, la caccia diventava popolare.

Parco oggi dovrebbero essere terreni generalmente boscosi, destinati ad usi particolari, di una certa estensione, con alberi, con zone a prato o giardino, per svaghi vari e passeggiate.

Parco è quindi un’area naturale protetta, dichiarata tale dal Governo nazionale o regionale, con norme specifiche per garantirne l’integrità e la conservazione nel lungo periodo.

E questo mi sta bene.

Non sono d’accordo sul Parco Nazionale grande di Portofino e di quello fluviale dell’Entella semplicemente perché insisterebbero su aree che di naturale oggi non hanno più nulla. Quello che c’era da proteggere è già stato tutelato con leggi, leggine, regolamenti, piani regolatori vari.

Tutto è cambiato; tutto è artificiale e antropizzato.

Fare un Parco Nazionale Grande oggi, come ho già scritto più volte, significa solo creare una struttura al disopra dei Comuni e dei Cittadini, governata da un Comitato di Gestione nominato e non eletto.

Sicuramente buona parte dei territori comunali (di proprietà privata) sarebbero amministrati solo dall’Ente Parco, dove uno vale uno, ma con finanziamenti a venire secondo volontà politiche del momento,

Un contratto è altra cosa: è un documento che deve essere accettato e firmato da tutte le parti che lo vogliono. Non è una imposizione.

Per questo, Si a un contratto di fiume, No al Parco grande nazionale di Portofino e No al Parco Fluviale dell’Entella.

Non mi dilungo ulteriormente; però visto che sono stato definito fonte inesauribile di aneddoti e racconti preziosi, mi permetto fare presente che non sempre lungo Entella regnava la pace; c’era anche la guerra di confine fra i Marchesi Rivarola e i Duchi di Lavagna, fra quelli de ciavai contro i lavagnin du punte, quelli de capeanna contra i cugurnin. Volavano sassi, anche con fionde gigantesche che a volte ferivano. Era la dura legge del fiume, era la vita che andava avanti. Non c’era lotta di parole, non c’era face book o Tik-Tok, per farti notare dovevi essere il più forte.

Intanto, come hanno scritto Guido Lombardi e Anna Lajolo nel libro dedicato alla vita del lungo Entella “Nel respiro del fiume”: tra cielo e terra l’acqua fa il suo giro. Il fiume continua a raccontare storie vere che sembrano favole e favole che sembrano storie vere.

E speriamo di ascoltarle ancora per tanti anni, ovviamente senza Parco!