Camogli: Via Colombo, sosta e istituzione di una zona residenti - LevanteNews

Il testo dell’ordinanza sulla regolamentazione della sosta e istituzione di una zona residenti in via Colombo nel tratto, a valle, compreso tra la rotatoria e l’inizio dei giardini.

…a partire dall’8 luglio 2022, la sosta in via Colombo è così regolamentata:

Nei primi dodici parcheggi segnati in giallo, posti in via Colombo 1) nel tratto, a lato valle, tra la rotatoria posta all’incrocio tra via N. Cuneo, via XX Settembre e la stessa via Colombo e l’inizio dei giardini la sosta è riservata alle autovetture dei residenti, debitamente autorizzati con contrassegno.

E’ altresì consentita nella stessa area la sosta ai mezzi di Polizia, di soccorso, di pubblica utilità, ai taxi in servizio ed ai veicoli al servizio di persone portatrici di handicap.

E’ vietata la sosta fuori dagli spazi autorizzati.

Per le modalità di rilascio e di visibilità dei contrassegni di autorizzazione valgono le disposizioni già in vigore per le zone a traffico limitato (Z.t.l.) e per le altre zone residenti.

La prima area di sosta di via Colombo, lato valle, adiacente alla rotatoria è riservata al parcheggio dei motocicli e dei ciclomotori

Ordinanza n°. 57 del 08.07.2022