Da Comunicazione Comune di Camogli

Dal pomeriggio di oggi, in via Colombo, sono disponibili 12 posti auto destinati ai residenti e 3 posti moto.

Dopo il ripristino dell’isola spartitraffico, allestita dai giardinieri comunali con le piante gentilmente offerte dai vivai Corsiglia di Moconesi, e la piantumazione di nuove alberature, ritorna oggi disponibile anche l’area di sosta con 12 stalli auto per residenti e 3 per motocicli.