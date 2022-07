Camogli: "Di torre in torre", stasera la presentazione - LevanteNews

Stasera a Camogli, alle 18.30 in piazza Colombo, si svolgerà la presentazione della guida turistica “Di torre in torre”, frutto degli studi condotti dalle autrici Carla Bruzzo e Maria Letizia Grasso per una tesi di laurea in Architettura del 1994, con i professori G. V. Galliani ed E. Poleggi. Ogni torre e ogni percorso sono corredati da descrizioni storico-architettoniche illustrate dalle immagini fotografiche di Ilaria Fioravanti. Bruzzo, Grasso e Fioravanti dialogheranno con Fabrizio Fazzari, direttore editoriale Sagep.