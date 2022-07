Camogli: "Di torre in torre", 3 itinerari da conoscere - LevanteNews

“Di torre in torre”: una serie di itinerari, che si snodano da Nervi a Moneglia, per scoprire un aspetto del territorio poco conosciuto come è quello delle torri. Tra questi ben tre riguardano Camogli. Ed è qui che, in piazza Colombo, è in corso la presentazione del volume edito da Sagep. La guida turistica, di Carla Bruzzo e Maria Letizia Grasso con fotografie di Ilaria Fioravanti, è nata dal lavoro approfondito svolto dalle autrici per la loro tesi di laurea in architettura presso l’Università di Genova con la supervisione dei professori Ennio Poleggi e Gianni V. Galliani.

Dopo il saluto del sindaco Francesco Olivari, che ha sottolineato il grande impegno per realizzare la pubblicazione, l’assessore Agostino Revello ha ricordato l’attenzione che la città ha verso l’ambiente e le iniziative in corso.

Poi la parola è passata alle autrici in dialogo con Fabrizio Fazzari, direttore editoriale Sagep,