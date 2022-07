Calcio/ Samp, tra entrate e uscite le ultime trattative - LevanteNews

Si muove il mercato della Sampdoria: in entrata è fatta per Alberto Grassi di proprietà del Parma ma l’anno scorso in prestito al Cagliari. La notizia è stata lanciata da Sky Sport. Il centrocampista era finito nel taccuino del ds Vagnati prima che il Torino virsse su altri obiettivi di mercato. Nella scorsa stagione in Sardegna il giocatore ha collezionato 31 partite.

Per quanto riguarda il centrocampo Thorsby potrebbe decidere di andare in Germania all’Union Berlin, mentre Ekdal (contratto scaduto), potrebbe restare in serie A e finire allo Spezia. Sul fronte offensivo la Salernitana sta pensando a Bonazzoli per rinforzare l’attacco, mentre sono diretti verso Pisa sia De Luca che Torregrossa.