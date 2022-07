Sori: cimitero, sopralluogo visivo della falesia - LevanteNews

Dal comune di Sori su Facebook

Questa mattina è stato fatto il primo sopralluogo visivo dal mare della falesia sulla quale sorge il cimitero di Sori, da parte dell’Ufficio Tecnico e dei professionisti incaricati dal Comune (con fondi di bilancio) alla progettazione preliminare di messa in sicurezza di tutta l’area cimiteriale.

Detta progettazione sarà presentata alla Regione Liguria per l’attivazione della verifica di assoggettabilità alla VIA (SCREENING) e vaglierà tutti gli aspetti connessi alla messa in sicurezza (paesaggistico-geologico-geotecnico-idraulico -marino-archeologico-ambientale).

La prossima settimana inizieranno anche i rilievi con laser scanner da mare e voli con drone, per un puntuale e preciso rilievo dettagliato che servirà anche per i futuri monitoraggi della zona cimiteriale. In parallelo il Comune sta affidando a tecnici qualificati, l’installazione di un sistema di monitoraggio continuo della falesia e del blocco monumentale del cimitero, con sistema di messaggistica di allarme avente natura di protezione civile.

Entro il mese di Luglio verrà affidata la progettazione definitiva della messa in sicurezza del settore 3 (zona cappelletta a picco) con fondi PNRR.

Infine il Comune chiederà a breve ulteriori fondi alla Regione Liguria per attivare ulteriori e più approfonditi sistemi di monitoraggio e di rilievi delle zone sub superficiali del cimitero. È priorità dell’Amministrazione arrivare ad una messa in sicurezza di tutte le aree. Il Sindaco Mario Reffo, coadiuvato dal Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristiano Benvenuto e dall’Area Tecnica tutta, da tempo lavora a questo importante progetto.

Un grande grazie va agli “Amici del mare” per la preziosa collaborazione.