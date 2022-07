Rapallo: serate in discoteca più sicure, torna il discobus - LevanteNews

Anche a Rapallo torna il discobus. La giunta comunale ha approvatop la prposta di Amt cui partecipano gli altri Comuni costieri del Tigullio. Per Rapallo il costo sarà, iva compresa, 3.300 euro.

Di seguito il testo della delibera:

Oggetto: attivazione servizio di traporto pubblico serale estivo linea 999La giunta comunale

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2022, con la

quale è stato approvato il DUP 2022/2024 e il Bilancio di previsione 2022/2024 con i

relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 01/04/2022, con la

quale, nelle more dell’adozione definitiva del Piano esecutivo di gestione, sono state

assegnate ai Dirigenti Responsabili di Servizi le risorse finanziarie per gli anni 2022/2024;

Considerato che l’Amministrazione comunale di Rapallo, per agevolare le esigenze

di mobilità di coloro che nel periodo estivo si spostano, di preferenza nelle ore notturne,

per raggiungere i vari locali di ristorazione e di intrattenimento del Tigulliio, intende

attivare il servizio serale di trasporto pubblico locale per la linea n. 999, quale servizio

utile a prevenire e contrastare il fenomeno degli incidenti stradali notturni dei quali sono

spesso protagonisti i giovani utenti della strada;

Osservato che tale progetto si qualifica in termini di integrazione funzionale ad un

obiettivo di sistema, ovvero la riduzione degli effetti degenerativi (come gli incidenti

stradali) di comportamenti a rischio, attraverso strategie di prevenzione, quali unici

strumenti che, nel lungo periodo, possono dare risultati in grado di modificare abitudini e stili di vita;

Considerato, inoltre, che l’implementazione del servizio di trasporto pubblico

produce ricadute positive anche in termini di abbattimento dei livelli di traffico e di

riduzione dell’inquinamento ambientale in ragione della opportunità che viene così offerta ai fruitori di evitare il ricorso a mezzi privati di trasporto;

Preso atto che tale iniziativa è stata resa nota anche ai comuni di Santa Margherita

Ligure, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante;

Preso atto che per la gestione degli aspetti amministrativi ed economici, ciascun

Comune provvederà autonomamente con successivi atti, secondo le procedure previste

dalla normativa e dai rispettivi regolamenti;

Dato atto che il servizio è circoscritto ai mesi estivi e al termine del periodo

sperimentale (31 Agosto 2022) verrà effettuato a cura dell’azienda di trasporto pubblico

locale un monitoraggio circa l’utilizzo ed il gradimento dell’iniziativa in parola da parte

dell’utenza;

Vista la proposta economica, conservata in atti, avanzata da A.M.T S.p.A, fatte

salve migliorie ed eventuali modifiche circa la rimodulazione oraria del servizio, assunta a Prot. N°29894/2022, che quantifica la realizzazione del servizio per il periodo che va

indicativamente dal 04/07/2022 al 31/08/2022, in un importo di € 16.500,00, iva esclusa da ripartire tra gli aderenti all’iniziativa;

Considerato che il costo sopraindicato verrà suddiviso pro-quota tra gli aderenti al

progetto, e che la quota di spettanza del Comune di Rapallo è da considerarsi come pari

ad € 3.000,00 oltre iva al 10%, per complessivi € 3.300,00;

Dato atto che la spesa in parola è da imputarsi alla voce Peg. 10.02.1.03.1813 00 13, P.

Fin. U. 1.03.02.15.001, esercizio 2022;

Visto Decreto Legislativo n.267/2000;

Visti i pareri, allegati al presente atto, espressi ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni tutte di cui alle premesse,

1. Di attivare, per il periodo che va indicativamente dal 04/07/2022 al 31/08/2022, il

servizio di trasporto pubblico locale integrativo, secondo quanto indicato nel preventivo

pervenuto ed assunto a protocollo N°29894/2022, fatte salve migliorie ed eventuali

modifiche circa la rimodulazione oraria del servizio, di cui all’allegato 1);

2. Di approvare l’affidamento a A.M.T. S.p.A, nella qualità di affidataria del servizio di

trasporto pubblico locale del quale la presente iniziativa costituisce integrazione,

l’effettuazione del servizio integrativo di cui al presente provvedimento secondo le

modalità richiamate al precedente punto 1;

3. Di demandare al Dirigente del Settore 1 SS.AA. l’adozione dei provvedimenti di

spettanza autorizzando l’impegno di spesa complessivo per €. 3.300,00, comprensivi di

iva al 10%;

4. Di dare atto che la spesa in parola è da imputarsi alla voce Peg. 10.02.1.03. 1813 00

13, P. Fin. U. 1.03.02.15.001, esercizio 2022;

e con voti espressi in forma palese