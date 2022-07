Rapallo: nuove osservazioni allo svincolo tra A-12 e Moconesi - LevanteNews

Dal Circolo della Pulce (Le precedenti osservazioni sono state presentate dal Comune e dal Comitato “No Tunnel” che capo ad Andrea Carannante)

A firma del geom. Massimo Paini, di un gruppo di cittadini Frazionali , del dott. Gerolamo Giudice e del Circolo della Pulce, sono state depositate osservazioni al progetto del tunnel Fontanabuona-Rapallo. Favorevoli alla realizzazione, ma fermamente contrari a come é stato concepito sia il raccordo autostradale in Rapallo che il tratto scoperto in località Arboccò che necessitano di sostanziali modifiche per non compromettere in modo irrimediabile ambiente e territorio.

Restiamo però sconcertati dalle tiepide azioni e reazioni della politica cittadina in tutto questo tempo, di fronte all’impatto devastante che ha questa opera sul territorio. Un progetto pubblico da più di 10 anni che sembra quasi non sia stato neppure esaminato se non all’ultimo momento, nella convinzione di allora di un “non si farà mai”, nonostante le tavole planimetriche già ben palesassero la portata di questa opera.

Ancor oggi di fronte all’oggettivo impatto, ci sembra quasi offensivo per il territorio e per i cittadini che subiranno il tutto, chiedere a Società Autostrade come opera compensativa di un danno cosí rilevante, la realizzazione del parcheggio del Poggiolino, opera che il Comune potrebbe realizzare tranquillamente con le proprie forze, semmai si doveva e si deve chiedere la realizzazione del tunnel per S. Margherita Ligure. Rivedere il progetto come richiesto avrà senz’altro dei costi e dei tempi aggiuntivi, ma siamo fermamente convinti che la salvaguardia del territorio e dell’ambiente non ha prezzo.