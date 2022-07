Rapallo: bloccati i due cani che aggredirono e ferirono Minù - LevanteNews

Lo scorso 30 giugno, in via Sant’Agostino a Rapallo, due cani avevano aggredito, ferendola alla gola, una cagnolina, Minù che stava camminando tenuta ala guinzaglio dalla sua proprietaria. I due cani si erano poi dati alla latitanza. Minù operata dal veterinario e il proprietario dei due aggressori (e di altri tre esemplari), individuato grazie anche all’ausilio delle telecamere, denunciato per abbandono di animali.

Al settimo giorno di ricerche, i due latitanti sono stati rintracciati e accalappiati dagli esperti della Croce Bianca di Rapallo che li hanno consegnati al canile di Rapallo; qui resteranno in attesa di amorevoli cure e attenzioni da parte di un nuovo proprietario. Le fasi del fermo dei due cani sono state eseguite alla presenza di carabinieri e polizia urbana.