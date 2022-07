Portofino: "Usare l'acqua solo per usi alimentari e igienico-sanitari" - LevanteNews

Dal comune di Portofino su Facebook

Ordinanza Comunale:

Cosiderato il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente grave criticità idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo, si comunica che:

Da oggi e fino al 31 agosto 2022, gli utenti del servizio idrico integrato dovranno rispettare un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dall’acquedotto pubblico, impiegando l’acqua fornita dal pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari consentiti.

Si ordina inoltre di non prelevare l’acqua per le seguenti attività, fatto comunque salvo l’impiego strettamente necessario ad evitare danni permanenti a persone e cose:

1 – Irrigazione e annaffiatura di giardini e prati privati;

2 – Lavaggio di cortili e piazzali;

3 – Lavaggio domestico di veicoli a motore;

4 – Riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;

5 – Riempimento di piscine;

6 – Per qualunque altro uso che non sia quello alimentare e/o igienico

Per tutti i dettagli, si rimanda direttamente all’ordinanaza comunale, pubblicata in data 07/07/2022: https://www.comune.portofino.genova.it/…/disposizioni…