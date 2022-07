Pieve Ligure: "Maqroll" con Federico Sirianni all'Art Festival - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblico Ligure

“Scali a mare Pieve Ligure Art Festival, 15ª edizione.

Direzione artistica Sergio Maifredi

Sabato 9 luglio 2022, ore 21.15 al calar del sole

Pieve Ligure, Scalo Chiappa

Federico Sirianni

Raffaele Rebaudengo

Filippo “Filoq” Quaglia

Maqroll, gabbiere

e altre ballate del mare

Liberamente ispirato ai romanzi di Alvaro Mutis

Federico Sirianni, voce, canzoni, narrazioni, chitarra e pianoforte

Raffaele Rebaudengo, viola, tastiere

Filippo “Filoq” Quaglia, sequenze, basso

Progetto e regia di Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info al numero 010 3462247 Comune di Pieve Ligure

La XVª edizione lo Scali a mare Pieve Ligure Art Festival, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, si apre sabato 9 luglio 2022 allo Scalo Chiappa di Pieve Ligure, in provincia di Genova, con “Maqroll, gabbiere”. Liberamente ispirato ai romanzi di Alvaro Mutis, è interpretato da Federico Sirianni (voce, canzoni, narrazioni, chitarra e pianoforte), e Raffaele Rebaudengo (viola, tastiere), Filippo FiloQ Quaglia (sequenze, basso). Lo spettacolo sostituisce “Baiardo e Brigliadoro”, annullato causa Covid. Il resto del programma rimane invariato. In caso di pioggia lo spettacolo, che inizia alle 21,15 con il calar del sole, si terrà al Teatro Massone di Pieve Alta.

“Maqroll, gabbiere. E altre ballate del mare” è un progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi, prodotto da Teatro Pubblico Ligure. Cos’è un gabbiere? Un gabbiere è il marinaio che si occupa di tutto il sistema delle vele di una nave, è quello che passa la maggior parte del tempo di navigazione sull’albero più alto, è quello che vede le cose, la terra, i banchi di pesce, i capodogli, i naufraghi, prima degli altri. Il gabbiere Maqroll è il protagonista della saga letteraria dello scrittore colombiano Alvaro Mutis, è il testimone dell’incollocabilità, è l’Ulisse che, arrivato a Itaca, decide comunque di imbarcarsi di nuovo e riprendere il viaggio, “per la sola ragione del viaggio” come cantava Fabrizio De Andrè. In questo spettacolo di narrazione e canzoni, Maqroll è al timone di un vecchio cargo mercantile (il cosiddetto “tramp steamer”) per raccontare la condizione esistenziale dell’uomo, vista come un lungo viaggio per mare; un viaggio in cui i grandi personaggi della letteratura marina – il capitano Achab di Melville, il pescatore Santiago di Hemingway, gli ammutinati del Bounty, l’albatro ucciso dal vecchio marinaio di Coleridge – s’incrociano sulle rotte più pericolose, tra tempesta e bonaccia, tra venti avversi e mostri marini.“Maqroll” è anche il titolo dell’ultimo disco di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, che segue a distanza di tre anni “Il Santo”, lavoro che ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”. Le canzoni del nuovo album saranno la colonna sonora di questo incredibile viaggio per mare, la narrazione la stella polare per guidare il pubblico fino all’agognato porto. Da lì le strade si separeranno e il “cargo” riprenderà il suo eterno viaggio per mare.

Il Pieve Ligure Art Festival è prodotto da Teatro Pubblico Ligure, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani e MIC – Ministero della Cultura con il sostegno del Comune di Pieve Ligure e della Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure, e con la collaborazione della Pro Loco di Pieve Ligure. Ingresso libero fino a esaurimento posti, regolato dalle norme sanitarie vigenti. Per chi usa i mezzi privati è disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. Informazioni al numero 010 346 2247 del Comune di Pieve Ligure o su www.teatropubblicoligure.it.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 16 luglio 2022, ore 21.15 al calar del sole

Pieve Ligure, Scalo Demola

Dichiarazioni d’amore

Storie di un domatore di note

Beppe gambetta e Andrea Nicolini

Di Beppe Gambetta

Regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Sabato 13 agosto 2022, ore 21.15 al calar del sole

Pieve Ligure, Scalo Torre

Astolfo sulla luna

E altri viaggi fantastici nei poemi cavallereschi

David Riondino e Dario Vergassola

Progetto e regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure