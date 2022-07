Lotta/ Europei Under 20 e Giochi del Mediterraneo: medaglie sfiorate per un soffio - LevanteNews

Da Cristiano Magri responsabile comunicazione Chiavari Ring Lotta

Jacopo Masotti e Veronica Braschi hanno partecipato a due appuntamenti internazionali, Jacopo ai Giochi del Mediterraneo e Veronica ai Campionati Europei di Ostia 2022, entrambi tornano a casa con l’amaro in bocca per aver perso una medaglia di bronzo negli ultimi secondi delle loro gare. Veronica ha sfidato la svedese Nora Svensson nella finale del bronzo dei 65 kg. Il risultato finale di 3-3 ha dato purtroppo ragione all’avversaria che ha rimontato a 10 secondi dalla fine. Jacopo nei 74 kg ha incontrato il sammarinese Amine, contro il quale ha perso per un soffio (6-4 all’ultimo) e ha guadagnato dunque la quinta posizione in classifica.

Alla Chiavari Ring Lotta di Chiavari resta una grande amarezza per una gestione delle gare discutibile, comunque tutta esperienza che i nostri ragazzi hanno acquisito e portato a casa.

Ora meritato riposo per tutti e ritrovo a Scalea per il Training Camp Internazionale dove abbiamo portato dieci ragazzi più i due atleti reduci dalle gare internazionali. Al camp, ormai consueto appuntamento annuale, stanno partecipando numerosi atleti da tutto il mondo, ottima occasione per apprendere nuove tecniche e tattiche per i nostri giovani atleti.