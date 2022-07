Cogorno: manifestazioni, il programma di luglio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

Un ricco e nutrito programma di eventi e manifestazioni, da questo fine settimana alla fine del mese di luglio, organizzate e patrocinate dal Comune e da enti ed associazioni di Cogorno.

Sabato 9 luglio – ore 21.00 – Borgo Basilica dei Fieschi Teatro “Bacci Musso u cunta l’Inferno” di Pino Petruzzelli e con Mauro Pirovano; testo scelto, la Prima Cantica della Divina Commedia, l’Inferno di Dante Alighieri raccontata in chiave brillante da Bacci Musso con l’esilarante inserto del dialetto ligure e non solo. La manifestazione è inclusa nel progetto A.r.t.e., acronimo che significa Armonia, Rievocazioni, Teatro, Esposizioni ed Escursioni.

“Bacci Musso u cunta l’Inferno”

Domenica 10 luglio – ore 19.00 – Villaggio del Ragazzo Cena del pellegrino.

Da Venerdì 8 a domenica 10 luglio – ore 19.00 – San Salvatore, località U Cantu Festa dell’Unità.

Venerdì 15 luglio – ore 21.00 – Breccanecca – Chiesa di Sant’Antonino Liguria delle Arti – Lo spettacolo della bellezza. Con l’obiettivo di valorizzare il Trittico dell’Ascensione di Giovanni e Luca Cambiaso, che si trova all’interno della Chiesa di Sant’Antonino in Località Breccanecca.

Sabato 16 luglio – ore 21.00 – Borgo Basilica dei Fieschi Concerto di Gianluca Campi. Il Comune di Cogorno, in collaborazione con “The Best Events by Martina Fusca”, dopo il grande successo dello scorso anno, ha deciso di riproporre un nuovoConcerto del Maestro Fisarmonicista Gianluca Campi, “Il Paganini della Fisarmonica”. Il concerto, dal titolo “Dal Misticismo al Virtuosismo” propone brani di Musica Classica ed Operistica, conosciutissimi e capaci di suscitare nel pubblico intense emozioni, grazie alla loro bellezza ed al virtuosismo dell’esecutore. I brani proposti sono di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Nicolò Paganini, Gioacchino Rossini, Johannes Brahms, Aram Khachaturian e Pablo de Sarasare. L’evento, organizzato da “The Best Events”, grazie all’Amministrazione Comunale di Cogorno ed al personale interessamento del Sindaco Gino Garibaldi, che ha voluto donare nuovamente al pubblico un’esperienza irripetibile, offrirà un’ulteriore conferma di come la fisarmonica, per alcuni relegata al ruolo del Liscio e della musica popolare, sia in realtà uno strumento completo, dalle sonorità magiche, se suonato da un virtuoso come Campi, il tutto nella splendida cornice della Basilica dei Fieschi, naturale palco per eventi di alto livello. L’ingresso è libero, però consigliamo a chi è interessato di contattare i seguenti numeri: Martina Fusca 371 392 7843 – Claudio Vergano 351 524 2435 (Voce e WhatsApp).

Domenica 17 luglio – ore 19.00 – Cogorno Alto Area Belvedere 2^ Edizione “A cena con i Fieschi” Serata gastronomica in tema medioevale.

Sabato 23 luglio 2022 – ore 21 – Borgo Basilica Concerto del Quartetto Paganini–Sivori del Teatro Carlo Felice di Genova diretto dal Maestro Eliano Calamaro al violino e con Debora Tedeschi viola, Alberto Pisani violoncello, Silvia Groppo chitarra.

Dal 29 luglio al 1 agosto – Festa dei ravioli casalinghi Volontari Croce Rossa Cogorno.

In occasione delle Festività Patronali della Diocesi di Chiavari, presso il Centro Culturale Museo dei Fieschi aperto nei giorni festivi e prefestivi con orario 10-12 e 16-18:30, al primo piano è esposta la Mostra a tema “Sine Labe originali Concepta”; trattasi di 5 quadri per 60 fogli attraverso medaglie che percorrono il percorso terreno della Madonna che va dalla Genesi all’Apocalisse, contenente tra l’altro l’Apparizione di Nostra Signora dell’Orto e dettagliata documentazione degli avvenimenti avvenuti in seguito, dal “Miracolo delle rondini” alla costruzione del Pronao della Cattedrale di Chiavari. Con la gentile collaborazione di Sergio Bellagamba del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese.