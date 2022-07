Chiavari: messa in sicurezza cava di Bacezza, nuovi contributi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari



Nuovi finanziamenti ministeriali per la messa in sicurezza del centro di raccolta comunale presso l’ex cava di Bacezza.

Il Comune di Chiavari ottiene un nuovo finanziamento ministeriale, pari a circa 36 mila euro, per la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza idrogeologica del centro di raccolta comunale, presso l’ex Cava di Bacezza.

“Il mio mandato si apre all’insegna della continuità, dopo i 2 milioni ottenuti dal Pnrr per il recupero del parco di villa Rocca oggi la notizia di un ennesimo finanziamento per la sistemazione dell’ex cava di Bacezza. A novembre 2019 una frana aveva distrutto la rete paramassi collocata sopra la struttura, divelto la recinzione a bordo strada e invaso la careggiata, determinando la chiusura momentanea del centro e disagi al sistema di raccolta dei rifiuti. Abbiamo, quindi, realizzato lavori di somma urgenza che hanno eliminato il pericolo imminente e fatto riprendere le attività del centro – prosegue il neo sindaco Federico Messuti – È fondamentale aumentare il grado complessivo di sicurezza dell’area e, per questo motivo, abbiamo già approvato nel 2021 la progettazione preliminare per il completamento degli interventi necessari, per un importo complessivo di oltre 521 mila euro e, grazie a queste ultime risorse ricevute dal ministero, otterremo la progettazione esecutiva che ci permetterà appaltare l’opera”.