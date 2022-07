Chiavari: "Entella, meglio un contratto di fiume che un parco" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Nel corso della mia ormai lunga esistenza ho scritto molti articoli riguardanti il Fiume Entella. Stimolato dal recente comunicato stampa (datato 4/7, pubblicato da Levante News) del Circolo Cantiere Verde Legambiente, sono andato riesumarli e a rileggerne alcuni.

Uno in particolare, del lontano agosto 1982, mi è sembrato interessante e molto attuale, anche dopo quarant’anni.

In allora, in qualità di Presidente della Consulta Ittica nr. 5 della Provincia di Genova, scrivevo “L’Entella un fiume da salvare” chiedendo esattamente:

– alla cittadinanza di non continuare a considerare l’Entella un immondezzaio;

– di ripulire le sponde e le passeggiate;

– di sistemare il letto;

– di derattizzarlo;

– di ripopolarlo

ma soprattutto di amarlo e rispettarlo, concludendo l’articolo con la frase: “Rispetto e amore per il bene acqua; senza una educazione in tal senso a nulla servono leggi e decreti, le tasse e le multe o i cartelli di divieto”

Successivamente, il 10/05/1995, rinnovavo il concetto con l’articolo “solo con il rispetto riusciremo a salvare il Lungo Entella” e precisavo “bisogna che tutti riconoscano che è l’acqua dell’Entella il bene più prezioso e non la terra (golenale o privata) che c’è intorno; … ma i fiumi hanno buona memoria, sanno dare vita se gestiti con amore, sanno difendersi se aggrediti…”

Quindi è stato per me piacevole leggere che nel 2022 il Circolo Cantiere Verde Legambiente scriva testualmente:

“sicuramente un punto qualificante è rappresentato dall’istituzione di un Contratto di Fiume, uno strumento volontario di governance condiviso da soggetti pubblici e privati, finalizzato a trovare modalità condivise per perseguire obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di rigenerazione socio-economica del sistema fluviale”.

Con un linguaggio “politichese”dice chiaramente però che oggi è meglio un contratto piuttosto che un parco.

Parco significa semplicemente dare in gestione un territorio a un organismo non democraticamente eletto ma nominato; parco quasi sempre significa vietare, ingessare, aspettare contributi che poi spesso producono vantaggi per pochi.

Un contratto prevede un dialogo fra tutte le parti, stabilisce dei diritti e anche dei doveri che devono essere rispettati. Sono i firmatari del contratto che si impegnano, oggi per il futuro.

Lungo l’Entella ho pescato (anche baiche, conai e salacche), ho cacciato, ho passeggiato a piedi e in bicicletta; ho imparato a conoscere tutti gli uccelli (oggi birdwatching) ; ho viste piene anche disastrose e periodi di secca; non ho mai abusato dei suoi frutti (spesso liberavo i pesci catturati, oggi si chiama no-kill); ho sempre operato con rispetto quello che non avevano inquinatori, bracconieri e ingordi (che spesso ho segnalato alle autorità competenti); sono stato denigrato, minacciato e insultato; ma continuo, e ancora oggi quasi tutti i giorni passo a salutare l’Entella.

Ho conosciuto tanti personaggi dell’Entella: i Bastien, u Bruxallin, u Ginu da u muin, u Pasquà, u Carletto, u Niculin, tutti i risaggianti della foce, con mio Papà Dino sempre presente da marzo a ottobre; ho visto operare il frantoio delle pietre; ho visto morie impressionanti di pesci; ho visto feste e festival (barca rollata e spettacoli pirotecnici compresi); ho visto albe e tramonti; non ho visto le lavandaie e i cordai di professione; ho visto costruire Hotel, strade, ponti, viadotti, supermercati, la nuova officina del gas, campi di calcio; ho visto sparire l’Ostaia du Passatempu; eliminare pezzi di seggiun, ecc.

Ho visto “vincere” il progresso e sconfiggere il silenzio, la pace, la quiete; oggi in tanti corrono lungo le sponde con “cuffiette”e telefonini vari, non vedono, non sentono, non parlano; ma l’acqua c’è ancora, e lentamente se ne va in mare.

Spero che siano i giovani a fare tale contratto, affinché l’Entella possa tornare ad essere “la fiumana bella”.

Purtroppo però nessun contratto e neppure il parco potranno ridarci la famosa “macchia” (bosco che era alla foce, sponda destra fino ai primi del novecento), e neppure “la casetta ortolana e peschereccia” del vecchio Emanuele Castagnino (detto U Marscinna) spazzata via da piene e mareggiate fra il 1912 e il 1915), ove nel lontano 1888 era nata mia nonna Castagnino Angela (sposa di Pippo Lanata) detta l’Angiolina Bionda, sua sorella Adele detta l’Adelina Bruna le “belle intangibili figlie del mare”; e i fratelli Tugnan, Pippotto, Giacomotto, tutti cacciatori, pescatori, ortolani, portatori della Cassa della Madonna dell’Orto, da tutti conosciuti per la loro generosità, onesti sempre (in possesso di porto armi e licenza pesca in acque interne, una rarità!), trasgressori solo quando dovevano procurarsi “unna bari de vin bun”, da trasportarsi da Lavagna o Sestri fino a Chiavari con la barca (dal nome esotico, Banana), di notte per evadere i modesti dazi comunali, ma sempre troppi per chi non aveva denari.

Concludo, ricordando una frase celebre di mio Papà Dino, deceduto nel 1996:

“anche mi andiò a pescà in ce^, ma a sciummea a ghe saià sempre”.