Chiavari: alga tossica, il Comune avverte i cittadini interessati - LevanteNews

Arpal ha effettuato le analisi e, nel tratto di mare compreso tra Punta Chiappa nel Comune di Camogli e Punta Chiappe nel Comune di Chiavari, ha rilevato una concentrazione di 11.280 cellule/litro. In tali casi la normativa prevede che siano informati i cittadini al fine di prevenire eventuali esposizioni pericolose.

In una nota inviata ai cittadini interessati il Comune di Chiavari spiega: “La microalga Ostreopsis ovata in condizioni persistenti di alte temperature, elevato

irraggiamento solare e scarso moto ondoso o riciclo delle acque può verificare la cosidetta fioritura (o bloom) algale. Durante la fioritura, che è un fenomeno naturale, può in alcune occasioni molto particolari e tuttora allo studio di diversi gruppi di ricerca internazionali, rilasciare una tossina.

Gli effetti prodotti sull’uomo, causati dal contatto e dall’inalazione dell’areosol marino, sono temporanei e rapidamente reversibili, e riguardano le prime vie respiratorie; solo talvolta si sono registrati stati febbrili.

I punti potenzialmente favorevoli alla fioritura di Ostreopsis ovata presentano caratteristiche quali acqua poco profonda, basso ricambio idrico (ad esempio in presenza di strutture anti erosione) fondo roccioso-ciottoloso e presenza di macroalghe.

I tratti di mare con costa alta, le spiagge aperte, quelle sabbiose, i tratti interessati da

correnti non costituiscono l’habitat dell’Ostreopsis ovata”

Per maggiori informazioni su Ostreopsis ovata e bollettino Arpal consultare

www.arpal.liguria.it al percorso : Tematiche -> Mare -> Ostreopsis ovata