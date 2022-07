Camogli: Comune-Lega navale, missione pulizia del mare - LevanteNews

Durante la presentazione della Blue Panda Week, Agostino Revello, assessore all’Ambiente del Comune di Camogli, ha comunicato il prosieguo della convenzione con la locale sezione della Lega Navale Italiana per effettuare un servizio di pulizia del mare nella zona davanti alla spiaggia centrale dalla chiesa al Cenobio dei Dogi (dove sono posizionate delle barriere o panne che impediscono ai rifiuti di giungere a riva), nel porticciolo e davanti al cimitero. Il lavoro è svolto con un catamarano polivalente, utilizzato anche per i disabili poiché ha la rampa di prua abbattibile per fare salire le carrozzine.

Lo scorso anno, dal 10 luglio al 10 settembre, furono raccolti 319 chilogrammi di plastica e 62 chilogrammi di altri rifiuti.

Mauro Mariotti, direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino; Francesco Doddis, presidente Lega navale Italiana sezione Camogli; Giona, collaboratore; Giulia Prato, responsabile mare Wwf Italia; assessore Agostino Revello