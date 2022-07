Camogli: Blue Panda Week, l'ambiente in primo piano - LevanteNews

Nella sala Consiliare del Comune di Camogli sono state presentate le iniziative della “Blue Panda Week”. Da oggi, a Camogli, è presente la Blue Panda, l’imbarcazione a vela ambasciatrice del Wwf per la tutela del Mediterraneo che quest’anno da maggio ad ottobre esplora le coste e alcune Aree Marine Protette di quattro paesi: Francia (Marsiglia, Tolone, Santuario Pelagos), Italia (Camogli – AMP Portofino, Santuario Pelagos), Turchia (Cesme, Penisola Dilek) e Spagna (Mare di Alboran, Cartagena, Motril).

Ad illustrare in modo approfondito le varie attività proposte in questi giorni Giulia Prato, responsabile mare di Wwf Italia; l’assessore all’Ambiente Agostino Revello, ha ricordato il progetto “Camogli Sostenibile” lanciato nel 2019; Mauro Mariotti, direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino, ha sottolineato l’importanza di realizzare progetti in sinergia con altre realtà augurandosi si realizzi il parco nazionale che vedrebbe unite le parti terra e mare.

Il programma

7 luglio: Arrivo della Blue Panda che si ormeggerà di fronte alla spiaggia di Camogli

8 luglio: Liberiamo il mare dalla plastica e dalle reti fantasma. Giornata di azione e divulgazione organizzata grazie al progetto EcoeFISHent

– 10.00-12.00 Attività di pulizia del mare dalla Macro-plastica con i pescatori della Cooperativa Armatori Motopescherecci in collaborazione con l’Arpal all’esterno dell’AMP di Portofino.

– 14.30-17.00 Attività di pulizia dei fondali da reti fantasma e lenze con i subacquei di Reef Alert Network e WWF SUB all’interno dell’AMP di Portofino, più precisamente nella zona di Punta Chiappa

– 15.00-18.00: Attività di divulgazione e sensibilizzazione, organizzate dal WWF Italia e dalla Cooperativa Ziguele, legate al tema di Macro- e Micro-plastiche e adatte ad adulti e bambini

– 18.30 a Piazza Colombo verrà presentata la Guida Turistica “ “Di torre in torre – Itinerari spettacolari tra le torri genovesi della riviera di Levante” con la partecipazione delle autrici Carla Bruzzo e Maria Letizia Grasso che dialogheranno con Fabrizio Fazzari, direttore editoriale Sagep.

9 luglio: Ricercatori per un giorno. Per l’intera giornata, dalle ore 10:00 alle 17:00, la Blue Panda mollerà gli ormeggi per andare alla ricerca di cetacei nel Mar Ligure. A bordo, saranno presenti ricercatori e Guide Whale Watching del WWF Italia che accompagneranno diversi influencers e giornalisti durante il monitoraggio cetacei. Durante gli avvistamenti verranno raccolti dati scientifici per la conservazione delle specie che popolano il Santuario Pelagos.

– 10 luglio:

– 9.30-12:00 Attività di divulgazione e sensibilizzazione, organizzate dal Wwf Italia e dalla Associazione Menkab: il respiro del mare, dedicate al mondo dei giganti del mare. I cetacei. Verrà esposta una mostra fotografica sui cetacei del Santuario Pelagos e verranno organizzate attività di divulgazione in grado di coinvolgere grandi e piccini. Sarà inoltre possibile, presso lo stand del Wwf, prenotare visite guidate aperte al pubblico sulla Blue Panda. Le visite avranno una durata di 30 minuti.

– 15.00-22.00: Wwf Young in immersione. Appuntamento a Lavagna, presso il diving Massub per un pomeriggio alla scoperta del mondo sommerso. Immersioni e Snorkeling guidato per la Community del Wwf YOUng nel suggestivo sito del Cristo degli Abissi. A seguire, apericena e musica.

11 luglio: Giornata Istituzionale

– 9.30-12.00 Visite guidate a Bordo della Blue Panda. Sarà possibile, presso lo stand del Wwf, prenotare visite guidate aperte al pubblico sulla Blue Panda. Le visite avranno una durata di 30 minuti.

– 15.00-17.00: EcoeFISHent presents: la legge Salvamare e la sua applicazione. Tavola rotonda stituzionale presso Hotel Cenobio dei Dogi, per un confronto costruttivo sull’applicazione della Legge Salvamare

12-16 luglio: Crociera di ricerca dedicata alla raccolta dati sulla Megafauna (cetacei, squali e tartarughe marine) del Santuario Pelagos. La Blue Panda salperà da Camogli (Liguria), attraverserà il Santuario Pelagos per approdare a Talamone (Toscana). A bordo, saranno presenti ricercatori e Guide Whale Watching del Wwf Italia che accompagneranno diversi influencers e giornalisti durante il monitoraggio cetacei. Durante gli avvistamenti verranno raccolti dati scientifici fondamentali per la conservazione delle specie che popolano il Santuario Pelagos.