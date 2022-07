Calvari: Expo; occasione per valutare il futuro della vallata - LevanteNews

Da giovedì 25 a domenica 28 agosto, torna a Calvari l’Expo Fontanabuona. Speriamo sia una esposizione e non un mercatone; senza più banchi di funghi e di salumi di altre regioni; un Expo che sappia proporre le nuove attività che si fanno strada nell’entroterra nell’era post ardesia, mercato ancora presente ma in maniera ridotta.

Expo guarda (o dovrebbe guardare) al futuro della vallata e più in generale dell’entroterra tigullino. La realizzazione dello svincolo della A-12 a Moconesi, rilanciato dalla politica ma di cui non c’è certezza sia per motivi ambientali, sia per i costi crescenti, supponiamo sia uno dei temi dominanti.

Sarebbe interessante ipotizzare due argomenti di approfondimento: il futuro della valle con lo svincolo e senza il collegamento con la A-12.

Nel primo caso si è parlato soprattutto di un aumento del valore di terreni e immobili; traporti più veloci e quindi meno costosi; un possibile sviluppo commerciale e turistico. Sull’altro piatto della bilancia occorre però mettere una viabilità che costringe a muoversi a 50 all’ora, mancanza di marciapiedi, peggioramento della qualità della vita.

Le altre vallate del Levante hanno comunque trovato una loro dimensione: la Val di Vara col biologico, la Val’ D’aveto col turismo; la Val Graveglia con i prodotti a chilometro zero che alimentano anche ristoranti e trattorie tipiche. E la Fontanabuona? Ha possibili risorse ignorate. Citiamo il tempio valdese che racchiude vicende stoiche che, offerto in omaggio al Gal venne rifiutato da chi evidentemente non conosce neppure la storia della vallata; ricordiamo la lotta contro i napoleonici che in altre zone costituirebbe una rievocazione annuale in costume di grande richiamo. E poi i personaggi che ricordano la vallata: non esiste solo Peter Giannini. Basterebbe chiedere allo storico Renato Lagomarsino per avere un mare di spunti. E ancora la valorizzazione delle sagre.

Vedremo ad agosto cosa, Expo, saprà partorire. (m.m.)