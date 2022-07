Calcio/ Rapallo Ruentes, Adriano Marzeglia: "Convinto dal presidente" - LevanteNews

“Ho accettato Rapallo, perché dopo l’ esperienza di Sant’Angelo mi serviva un progetto ambizioso un progetto che, volesse avere chiari gli obbiettivi fin da subito. Rapallo e il presidente Perpignano mi hanno convinto per questa nuova avventura e nuova esperienza all’età di 36 anni , sono contento che da quello che sto vedendo e quello che sto sentendo”: così il neo acquisto Adriano Marzeglia.

“Il presidente sta allestendo una squadra, al meglio per rimanere sempre ai vertici della classifica perché non ci nascondiamo, il Rapallo giocherà per fare un campionato importante, buono. E per provare a sempre stare in alto, si ho fatto esperienze, da tutte le parti da Piacenza, Messina, Gallipoli, Renate, Pro Sesto, Seregno. Ho 36 anni, e di esperienza ne ho da vendere, detto questo il pubblico di Rapallo spero che tramite i giocatori che il presidente porterà, e tramite l’euforia che questi porteranno in campo , sarà un pubblico entusiasta che amerà vedere, giocar bene la propria squadra vincere, quindi vi aspetto tutti allo stadio. Il mio ruolo è il classico, ruolo del centravanti di statura, sono 1,94 e penso che e credo la mia arma, unica arma infallibile sarà sempre il colpo di testa che mi ha fatto fare tanto nella mia carriera calcistica Il classico numero 9 il bomber, come Perpignano mi definisce”.