Dal sito ufficiale della Virtus Entella

La Virtus Entella comunica che, per motivi tecnici non dipendenti dalla nostra volontà, coloro che in queste ore sottoscriveranno l’abbonamento online attraverso il circuito Etes, potrebbero riscontrare delle problematiche d’accesso.

Ci scusiamo preventivamente con i nostri tifosi, confidando che il disservizio possa essere risolto nel minor tempo possibile.