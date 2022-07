Zoagli: le "Due Torri" e un libro su Teramo Piaggio - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, Associazione Due Torri – Zoagli

L’Associazione Due Torri Zoagli, è stata costituita nell’agosto del 1990 per volontà di un numeroso gruppo di villeggianti che frequentavano assiduamente Zoagli da parecchi anni e alcuni di essi la frequentano tutt’ora. Dopo aver festeggiato i trent’anni, quest’anno festeggiamo i trentadue anni di attività con una nuova pubblicazione per i nostri affezionati lettori, precisando che questo è il sesto volume edito dall’Associazione e precisamente: “ Teramo Piaggio un’Artista di Zoagli “ di Paolo Gennaro, che sarà presentato da Mirna Brignole domenica 10 luglio alle ore 18,00 presso il Bar Latteria in Piazza XXVII Dicembre n.4

In questi trentadue anni di attività culturale oltre che sociale l’Associazione Due Torri Zoagli ha al suo attivo la pubblicazione di ben cinque volumi e precisamente:

– Le Vie del Velluto: L’entroterra di Zoagli di Adriana Amici, Maria Luisa Bianchi, Ornella Del Zoppo, Silvia Olivari.

– Dall’età Pre-Romana al Medioevo di Mirna Brignole e Paolo Gennaro.

– Zoagli 500 – 700 di Mirna Brignole.

– Zoagli nell’ottocento e nel novecento di Gabriele Ceschi E Paolo Gennaro.

– La Storia delle Chiese e degli oratori di Zoagli di Paolo Gennaro.

Detti volumi hanno avuto molto successo tra gli affezionati lettori zoagliesi, turisti e nelle città vicinori. In questi anni l’Associazione e precisamente dall’aprile 1991 ha pubblicato un periodico “ La Piazzetta “, prima trimestrale, poi semestrale e infine annuale terminando la pubblicazione con il n.65 nel giugno 2014. La cessazione è stata causata principalmente per il progressivo spopolamento di Zoagli, che continua incessante, con conseguenti poche richieste.

In questi anni di attività L’Associazione Due Torri Zoagli, ha anche all’attivo l’organizzazione di circa un centinaio di manifestazioni di tutti i generi e categorie. Questa pubblicazione del volume “ Teramo Piaggio un’artista di Zoagli “ di Paolo Gennaro, viene realizzata con mezzi propri dell’Associazione, senza patrocinio e contributo del Comune.