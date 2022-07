"Santa': due auto elettriche gratis per chi attracca in porto - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Per tutta l’estate a disposizione dei clienti dello scalo pubblico due DS 3 E-TENSE 100% elettriche per offrire un servizio shuttle ecologico e di classe e un nuovo punto ricarica accessibile a tutti.

Auto elettriche a uso gratuito per chi sceglierà come destinazione la Marina di Santa Margherita Ligure. Parte oggi il nuovo progetto di DS Automobiles, che metterà a disposizione della marina di Santa Margherita Ligure due DS 3 E-TENSE 100% elettriche per offrire un servizio shuttle agli ospiti e consentire loro di spostarsi alla scoperta del meraviglioso territorio ligure.

La Marina di Santa Margherita Ligure ha tra i suoi numerosi obiettivi quello di essere uno dei primi porti turistici in Italia a scegliere un percorso di sostenibilità ambientale riducendo o eliminando definitivamente l’utilizzo di carburanti fossili, laddove possibile. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, Alberto Cappato, amministratore Unico della Progetto Santa Margherita, società che si occupa della gestione della Marina, ha scelto come partner DS Automobiles e la sua DS 3 E-TENSE, una vettura 100% elettrica, progettata da un Brand premium sinonimo di raffinatezza e qualità, che quindi si adatta perfettamente al contesto esclusivo della perla della Riviera di Levante. La transizione energetica è in corso e, dal 2024, ogni nuovo modello di DS sarà solo 100% elettrico.

Il servizio shuttle sarà interamente gestito dal personale della Marina di Santa Margherita Ligure, con cui il cliente potrà interfacciarsi per l’utilizzo del veicolo. Le due DS 3 E-TENSE saranno disponibili per tutta la stagione estiva; la ricarica dei veicoli sarà possibile grazie alla nuova colonnina finanziata e installata dall’operatore TheF Charging: si tratta di una Wallbox AC con 2 punti di ricarica, da 22kW ciascuno, disponibile oltre che per il progetto di DS Automobiles, anche per tutti i veicoli elettrici di passaggio a Santa Margherita Ligure.

Dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l’Amministratore Unico della Progetto Santa Margherita Alberto Cappato: «Ringraziamo Ds Automobiles per aver scelto Santa Margherita Ligure riconoscendone il percorso virtuoso in tema ambientale. Questa iniziativa, che certamente ha in sé anche un obiettivo di promozione di tutto il territorio, consentirà ai diportisti che raggiungeranno dal mare Santa Margherita Ligure di scoprire le bellezze del nostro territorio in maniera sostenibile. Dopo il rilancio del servizio di bikesharing dello scorso anno, questo nuovo progetto conferma e rafforza la nostra convinzione che ognuno di noi, con gesti concreti, può fare la sua parte per preservare l’ambiente».

«Come Brand premium e avanguardista, siamo molto orgogliosi di essere coinvolti in un progetto in cui crediamo fortemente perché ci permette di far conoscere la qualità dei nostri prodotti incontrando le esigenze dei clienti, sempre più attenti al rispetto dell’ambiente» sostiene Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Automobiles in Italia.

La gamma E-TENSE è sinonimo di efficienza e rispetto ambientale, ma anche di comfort di guida, raffinatezza e alta tecnologia. Composta da quattro modelli – DS 3 CROSSBACK, DS 4, Nuovo DS 7 e DS 9 – l’offerta E-TENSE riflette la volontà di DS Automobiles di essere protagonista della mobilità elettrica, senza rinunciare alla raffinatezza e alle performance che da sempre lo caratterizzano. Fiore all’occhiello il nuovo DS 7 E-TENSE, l’unico del suo segmento a proporre tre motorizzazioni ibride plug-in con 225, 300 e 360 cavalli.

Fin dal suo lancio, avvenuto nel 2014, DS Automobiles ha posto l’elettrificazione al centro della propria strategia di vendita, tanto che appena cinque anni dopo ha presentato una gamma interamente elettrificata. Oggi, è al primo posto tra i marchi multi-energia in termini di emissioni medie di CO2 e un punto di riferimento nella transizione energetica. A partire dal 2024, ogni nuovo modello prodotto del marchio sarà solo 100% elettrico.