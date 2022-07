Salvato un rondone tradito da un filo di nylon - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

I Vigili del Fuoco della Spezia questa mattina hanno salvato un esemplare di rondone rimasto impigliato sotto la grondaia di un edificio in Corso Cavour in centro città.

L’animale che appariva in evidente difficoltà era stato notato da alcuni dipendenti della banca che affaccia sul solito cortile, i quali hanno valutato di allertare immediatamente i soccorsi.



I Vigili del Fuoco l’hanno raggiunto con l’ausilio di una scala e dopo averlo liberato dal filo di nylon che gli imprigionava una zampa lo hanno consegnato ad una volontaria della Lipu per le cure del caso.