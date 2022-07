Recco: conflitto tra onde e torrente, lavori per avere una spiaggia da sogno - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Comune ha investito circa 5mila euro per gli interventi alla foce del torrente Recco, attività che permettono di eliminare i depositi di sabbia e i detriti, ripristinando il regolare deflusso dell’acqua fino al mare. I lavori sono stati affidati a un’impresa specializzata che utilizza una macchina operatrice di grandi dimensioni, per spostare e spianare tutto il materiale prodotto dall’azione del mare sulla spiaggia durante la stagione invernale. Nel corso delle operazioni è anche prevista la riprofilatura della linea di battigia per ripristinarne il naturale assetto morfologico.

“Questi interventi sono necessari al fine di migliorare la fruibilità del litorale recchese nell’ambito della stagione estiva e del conseguente aumento del flusso turistico sulle spiagge” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo. Le operazioni per migliorare le condizioni della spiaggia si svolgeranno nel corso di tutta la stagione estiva, in caso di eccezionale accumulo di detriti nell’area della foce del torrente.