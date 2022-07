RASSEGNA STAMPA. Asl 4: i nuovi contagi ieri sono stati 338; un morto - LevanteNews

Oggi, mercoledì 6 luglio, auguri a Domenica. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Chi svela il suo segreto, è matto o ubriaco”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Pianeta covid: nell’Asl 4, nelle ultime 24 ore i contagi son0 stati 338; un decesso a Sestri Levante. Turismo: “Soggiorni brevi e spese ridotte, così la crisi cambia la vacanza”; “Al Rupinaro ‘Piccolo Borgo’ è l’ultimo nato tra i B&B”: “Come si rilassano gli ospiti”. Scuola. Maturità, ecco chi ha meritato 100.

Lavagna: visita al cimitero per scoprirne i tesori. Cogorno: camionista si ribalta, in codice rosso al San Martino. Chiavari: nel Tigullio arriva il taser (arma a impulsi elettrici), sarà in dotazione alla polizia di Stato e carabinieri. Chiavari: controlli a terra e mare della Capitaneria di porto. Chiavari: conferenze all’Agave. Chiavari: Hi-Lex nuova commessa. Chiavari: che fine ha fatto il progetto Salvatore d’Accquisto? Si realizzerà.

Rapallo: operaio cade da scala, ma sta bene. Rapallo: Castello sotto sequestro da tre anni, liberato per i fuochi. Rapallo Emma Milite Calabresi sotto il caampanile di San Michele. Portofino: cena con la Canalis, ai liguri è costata 21.000 euro.

Camogli: incidente, coinvolte tre persone. Recco celebra Gallieno Ferro. Recco: app di Amiu per spiegare tutti i servizi ambientali.

Calvari: Expo Fontanabuona dal 23 al 28 agosto. Santo Stefano d’Aveto: la Festa della Montagna inaugura il sentiero Rocca-Bocco.