Rapallo: grande concerto lirico con Ivan a Villa Tigullio - LevanteNews

Domenica 21 agosto, sua unica data libera in una fittissima agenda internazionale, Ivan Ayon Rivas terrà un concerto al teatro all’aperto del Parco Tigullio a Rapallo. Un sogno realizzato per Elisabetta Lai, assessore al Turismo e fans del cantante fin dal suo arrivo a Rapallo dal Perù, il suo Paese in cui aveva colto i primi successi.

Con il tenore rapallese si esibiranno altri cantanti tra cui due vincitori del concorso Clip che vede la serata finale in piazzetta a Portofino. L’esibizione dei cantanti sarà supportata da cinquanta orchestrali ed un coro composto da altrettanti elementi.

Sarà una serata clou dell’estate rapallese. Unica controindicazione la pioggia che obbligherebbe a trasferire il concerto alla Casa della Gioventù.